Россия объявит вторую волну мобилизации и будет чаще применять дроны-камикадзе для ударов по Украине — прогноз Минобороны 4 января, 21:15 Страна-агрессор будет чаще применять ударные БПЛА из-за сокращения запасов высокоточных ракет (Фото:Gleb Garanich/Reuters)

На фоне больших потерь личного состава Россия готовит вторую волну так называемой «частичной мобилизации» в первом квартале 2023 года. Также страна-агрессор будет чаще применять дроны-камикадзе для ударов по Украине.

Об этом сообщила замминистра обороны Украины Анна Маляр в Telegram.

«По данным Главного Управления Разведки Минобороны, планы Кремля остаются неизменными — принуждение руководства нашего Государства к переговорам силовым путем», — пишет она.

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Она уточнила, что страна-агрессор планирует продолжить формирование дополнительных штурмовых подразделений и сосредоточит основные усилия на оккупации Лимана, Соледара, Бахмута, Авдеевки и Марьинки.

Маляр добавила, что из-за больших потерь руководство РФ активизирует призыв в первом квартале 2023 года.

Также, по словам замминистра, из-за сокращения запасов высокоточных ракет Россия будет искать источники возобновления ракетного вооружения среди «дружеских стран». Также страна-агрессор будет чаще применять ударные БПЛА.

Генштаб ВСУ сообщал, что очередная волна мобилизации в РФ запланирована на январь-февраль 2023 года.

30 декабря начальник Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов озвучил точную дату, когда Россия готовит очередную волну мобилизации — 5 января 2023 года.