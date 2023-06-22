Россия объявила в розыск судью МУС, который выдал ордер на арест Путина

22 июня, 23:17
Поделиться:
Международный уголовный суд (Фото:Hypergio via Wikipedia)

Международный уголовный суд (Фото:Hypergio via Wikipedia)

В базе розыска МВД России появился один из судей Международного уголовного суда. Именно он выдал орден на арест российского диктатора Владимира Путина.

Об этом сообщают российские пропагандисты из РИА-Новости.

Судья Международного уголовного суда Росарио Сальваторе Айтала, который выдал ордер на арест президента РФ Владимира Путина, появился в базе розыска МВД России.

Видео дня

По данным российских пропагандистов, на стенде возле отделения МВД России по району Свиблово города Москвы появилось объявление о розыске судьи с его фотографией и подписью об обвинении согласно статье УК.

Инфографика: NV

17 марта Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на его арест по подозрению в депортации украинских детей в РФ и в совершении военных преступлений в Украине. Путина могут арестовать на территории 123 стран, которые ратифицировали Римский статут.

Редактор: Евгений Василенко

Теги:   Владимир Путин Международный уголовный суд Военные преступления РФ Российская агентура Война России против Украины

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала NV

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X