Россия объявила в розыск судью МУС, который выдал ордер на арест Путина 22 июня, 23:17 Международный уголовный суд (Фото:Hypergio via Wikipedia)

В базе розыска МВД России появился один из судей Международного уголовного суда. Именно он выдал орден на арест российского диктатора Владимира Путина.

Об этом сообщают российские пропагандисты из РИА-Новости.

Судья Международного уголовного суда Росарио Сальваторе Айтала, который выдал ордер на арест президента РФ Владимира Путина, появился в базе розыска МВД России.

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По данным российских пропагандистов, на стенде возле отделения МВД России по району Свиблово города Москвы появилось объявление о розыске судьи с его фотографией и подписью об обвинении согласно статье УК.

Инфографика: NV

17 марта Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на его арест по подозрению в депортации украинских детей в РФ и в совершении военных преступлений в Украине. Путина могут арестовать на территории 123 стран, которые ратифицировали Римский статут.

