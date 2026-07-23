Журналист Цимбалюк заявил, что Драпатому следует поехать в Москву. Но есть нюанс

Россияне объявили нового главнокомандующего ВСУ Михаила Драпатого в розыск, и у него появились основания побывать в Москве или отправить туда своих «представителей», чтобы повторить эпизод с БМП, которая «давила зло» в Мариуполе 12 лет назад. Об этом в интервью Radio NV заявил блогер и журналист Роман Цимбалюк.

Из-за событий в Мариуполе 2014 года за Драпатым в стране-агрессоре закрепилась репутация человека, который «ненавидит русских», напомнил он.

«Давить россиян и российских уродцев на украинской территории — это богоугодное дело, и не нужно этого стыдиться. Разумеется, речь идет о Мариуполе — о том кадре, где летит БМП, в результате чего освобождается город, — отметил Цимбалюк. — Украинские БМП, конечно, уже летать не будут, потому что война изменилась, но что-то подобное будет реализовано, как по мне, все же в Москве, потому что там живет зло».

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Враг ставит в упрек новому главнокомандующему ВСУ и то, что он получил военное образование в Великобритании. Однако в Украине ключевые посты уже не первый год занимают люди с западным образованием, отметил журналист.

«Это говорит о том, что Украина уже давно стала частью Запада. Например, белорусы, казахи, Кыргызстан, Таджикистан — они до сих пор отправляют своих молодых людей и опытных офицеров учиться в Москву. Мы такого не делаем с 2014 года. Да и до 2014 года особого сотрудничества никогда не было. Даже при [Викторе] Януковиче. Поэтому, наверное, они любят российское дебильное телевидение — там все упрощают. Ну, назовут его агентом, не знаю, англичан. С другой стороны, и [экс-главком Валерий] Залужный в этом списке, и сам [президент Владимир] Зеленский в том числе. Так что нам не привыкать», — сказал гость эфира Radio NV.

Говоря об объявлении Драпатого в розыск МВД РФ по неустановленной статье, Цимбалюк полушутя добавил: «Они его разыскивают, и, я полагаю, у Драпатого теперь есть все основания приехать или отправить своих представителей именно в Москву».

Смена главнокомандующего ВСУ — главное

Вечером 21 июля Владимир Зеленский заявил, что главнокомандующий Вооруженными силами Александр Сырский покидает свой пост, а новым главнокомандующим станет командующий Объединенными силами ВСУ Михаил Драпатый.

Увольнение Александра Сырского произошло на фоне протестов в Киеве и других городах Украины, начавшихся после отставки Михаила Федорова с поста министра обороны 16 июля. Экс-министр обороны заявил, что главнокомандующий ВСУ блокировал все инициативы его команды и «плел интриги».

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Михаил Драпатый публично поддержал Федорова, заявив, что с приходом новой команды в Министерство обороны была предпринята попытка решить проблемы, последствия которых ощущают на себе бойцы и командиры. По словам Драпатого, за последние шесть месяцев у войск появился партнер в лице Минобороны, который не только обеспечивал потребности армии, но и требовал менять подходы, быстрее принимать решения и поддерживать тех, кто готов брать на себя ответственность.

Президент назначил Драпатого командующим Объединенными силами в июне 2025 года. До этого он командовал Сухопутными войсками и подал рапорт об отставке после российского удара по полигону ВСУ, заявив, что чувствует личную ответственность. Он также рассказал, что пытался искоренить безнаказанность и круговую поруку в Сухопутных войсках.