Минимум дважды. Россия обстреляла здание с меткой Красного креста на крыше в Мариуполе — СNN

30 марта, 21:59
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СNN получил спутниковые снимки, которые подтверждают атаки на здание с меткой Красного креста на крыше в Мариуполе. (Фото:Азов/Telegram)

СNN получил спутниковые снимки, которые подтверждают атаки на здание с меткой Красного креста на крыше в Мариуполе. (Фото:Азов/Telegram)

В здание с меткой Красного Креста на крыше в центре Мариуполя попало как минимум два снаряда российских оккупантов. Об этом свидетельствуют спутниковые снимки Maxar Technologies, сообщает СNN.

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Американский телеканал сообщает, что получил спутниковые снимки, которые подтверждают атаки на здание с меткой Красного креста на крыше в Мариуполе.

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По данным СNN, северная часть склада была обстреляна где-то между 19 и 22 марта. А второй удар по южной части здания произошел где-то между 23 и 26 марта, добавили в сообщении.

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Ранее об обстреле здания сообщал в Telegram батальон Азов, который противостоит оккупантам в Мариуполе.

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Азов подчеркивал, что такими крестами отмечаются места, где могут находиться раненые, гражданские или гуманитарные грузы.

«Единственными, кто так нарушал правила ведения войны, были войска гитлеровской Германии, которые также обстреливали здания и транспорт, отмеченные красными крестами», — подчеркивается в сообщении.

Редактор: Елизавета Кумбер

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Теги:   Мариуполь Российская агрессия Красный Крест Война в Украине

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