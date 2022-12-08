Враг атаковал мирные населенные пункты. Российские оккупанты в течение суток обстреляли Запорожскую область почти 90 раз

8 декабря, 10:53
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Последствия вражеского обстрела (Фото:t.me/starukhofficial)

Последствия вражеского обстрела (Фото:t.me/starukhofficial)

Российские оккупанты в течение суток обстреляли Запорожскую область почти 90 раз, заявил в четверг, 8 декабря председатель Запорожской ОВА Александр Старух.

«86 обстрелов совершено по запорожским землям за прошедшие день и ночь. Враг атаковал наши мирные населенные пункты 40 раз: совершил один авиационный запуск, семь из РСЗО, 32 артиллерийских обстрела», — говорится в его сообщении в Telegram.

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Старух заявил, что Орехов обстреляли Градами.

«Снаряды летели по всему городу, горели человеческие дома. А в Гуляйполе враждебная артиллерия уничтожала последние крохи жизни», – написал он.

По его словам, только за сутки враг лишил 18 домов запорожские семьи. Один мирный житель получил ранения.

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На временно оккупированных землях враг продолжает издеваться над мирными людьми, препятствуя их свободному выезду.

За вчера из оккупации выпустили 44 человека, из них один ребенок. Между тем, 777 человек направлены из областного центра в глубь страны, в том числе 69 детей.

https://www.youtube.com/watch?v=xQ-9lbLLnuw&t=1s
Редактор: Дарья Колесниченко

Теги:   Обстрел Запорожская область Война России против Украины

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