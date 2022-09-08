Трое погибших, семеро раненых. В Запорожской области оккупанты обстреляли мирных жителей, которые получали гуманитарную помощь

8 сентября, 15:56
Поделиться:
Дом после обстрела (Фото:t.me/zoda_gov_ru)

Дом после обстрела (Фото:t.me/zoda_gov_ru)

Российские оккупанты обстреляли Запорожскую область, в результате вооруженной атаки погибли люди, раненые граждане доставлены в больницу.

Об этом сообщила Запорожская ОВА в Telegram.

Военные РФ накрыли Градами село Малая Токмачка в то время, когда мирные жители получали в центре раздачи гуманитарную помощь.

Видео дня

«В результате погибли три гражданских. Число раненых граждан увеличилось до семи. С осколочными ранениями разной степени тяжести они доставлены в медучреждение» — говорится в сообщении.

В ведомстве заявили, что вражеские удары были по населенных пунктах Пологовского района — разрушена жилищная инфраструктура Гуляйполя, Орехова, Малой Токмачки и Новоандреевки.

По данным ОВА, за прошедшие сутки оккупационные войска били по мирному населению Пологов, а артиллерией и РСЗО обстреливали исключительно жилые дома жителей Орехова и Гуляйполя.

Жители сообщили полиции о выбитых окнах, разбитых крышах, стенах в домах, поврежденной придомовой территории.

https://www.youtube.com/watch?v=S9dnr0dTVWg
Редактор: Дарья Колесниченко

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Обстрел Запорожская область Война России против Украины

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X