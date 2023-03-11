Предварительно обстрел из С-300. Российские оккупанты ударили по критической инфраструктуре Запорожья 11 марта, 16:37 Последствия российских обстрелов по Запорожье 2 марта (Фото:Анатолий Куртев/Telegram)

В субботу, 11 марта, оккупационная армия РФ нанесла очередной удар по Запорожью. Предварительно снаряды ЗРК С-300 попали по объекту критической инфраструктуры города.

Об этом сообщает Запорожская областная военная администрация.

«Не имея успехов на поле боя с Вооруженными Силами Украины, сегодня российские снаряды ( предварительно С-300) попали в объект жизнеобеспечения областного центра, в котором проживают несколько тысяч мирных граждан, среди них большое количество людей, которые вынуждены были покинуть свои дома и убегать от российской оккупации», — отмечается в сообщении.

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Руководство области добавило, что к ликвидации последствий российского обстрела привлечены все соответствующие службы.

Позже секретарь Запорожского городского совета добавил, что из-за ракетных обстрелов в одном из районов города произошло возгорание.

В ночь на 2 марта войска РФ нанесли ракетный удар с ЗРК С-300 по Запорожью. Враг попал в жилую пятиэтажку, разрушены более десяти квартир.

В результате российского попадания погибли 13 человек, среди них — ребенок.