В результате удара РФ по гражданской колонне в Запорожье погибли 30 мирных жителей, в том числе двое детей 30 сентября, 20:08 Последствия российского обстрела гражданской колонны в Заопорожье (Фото:Нацполиция / Facebook)

Жертвами ракетного удара РФ по гражданской колонне на выезде из Запорожья стали более 30 человек, еще 88 получили ранения.

Об этом сообщил глава Нацполиции Игорь Клименко.

Он уточнил, что среди погибших есть двое детей: 11-летняя девочка и 14-летний мальчик. Также ранения получила трехлетняя девочка.

Видео дня

На месте трагедии продолжают работу около 80 специалистов. Следователи и криминалисты полиции помогают коллегам из СБУ собирать доказательства.

Пока известно, что россияне били по людям модернизированными ракетами С-300.

На месте происшествия работали полицейские, взрывотехники, ГСЧС, военные и гражданские медики и представители Красного Креста. К 13:00, несмотря на непрестанные воздушные тревоги, тела вывезли с места трагедии, осколки и изуродованные машины убрали.

