Главная цель — железная дорога. Вчера РФ нанесла ракетные удары сразу по восьми областям Украины — что об этом известно 4 мая, 13:35 Сюжет Цей матеріал також доступний українською Пожар в результате ракетного удара по электроподстанции во Львове (Фото:Андрій Садовий via Telegram)

Вечером 3 мая российские стратегические бомбардировщики Ту-95 или Ту-160 выпустили около 18 ракет по нескольким областям Украины. Главной целью ракетных ударов стала железная дорога.

По информации Воздушных сил ВСУ, российские бомбардировщики наносили удары из Каспийского региона. Вражеские ракеты попали по объектам инфраструктуры Днепропетровской, Кировоградской, Львовской, Винницкой, Киевской и Закарпатской областей. Также другими средствами Россия нанесла удары по Одесской и Донецкой областям. НВ рассказывает об их последствиях.

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Первый ракетный удар по Закарпатью

Первый удар по Закарпатью с начала полномасштабного вторжения России был нанесен в Воловце.

«Вражеская ракета попала в одну из железнодорожных подстанций у вокзала в Воловце. На объектах в радиусе 500 м выбиты окна, обломки ракеты повредили автомобили поблизости. Информацию о жертвах уточняют», — заявили в Закарпатской ОВА.

СМИ сообщали, что в результате удара в регионе пропал свет.

Также ракетный удар повредил распределительный газопровод, в результате чего 57 домов в Воловце остались без газоснабжения.

Позже глава Закарпатской ОВА Виктор Микита заявил, что ракетным ударом оккупанты пытались парализовать транспортную инфраструктуру. Он подчеркнул, что Закарпатье — гуманитарный регион, а железнодорожное сообщение используется только для эвакуации людей из горячих точек Украины и доставки гумпомощи.

Удар по железной дороге в Кировоградской области

По словам главы Кировоградской ОВА Андрея Райковича, по Кировоградской области оккупанты выпустили три ракеты, две из которых попали в тяговую подстанцию на железной дороге возле села Тимково Долинской громады.

«Повреждены помещения и оборудование подстанции. Загорелось около 27 тонн трансформаторной смазки. Спасателям удалось локализовать пожар. Обошлось без жертв», — отметил Райкович, добавив, что два бойца ведомственной охраны получили легкие ранения.

Еще одну ракету у села Гуровка сбила ПВО.

Пять ракет, выпущенных по Одесской области

Вечером 3 мая в оперативном командовании Південь сообщили, что украинская ПВО сбила три российских ракеты, которые оккупанты выпустили по Одесской области.

Позже в оперативном командовании Південь сообщили, что оккупанты нанесли еще два ракетных удара по инфраструктуре Одесской области, но никто не пострадал. Суспільне со ссылкой на мэра Арциза Одесской области Сергея Парпуланского сообщило о попадании в городе.

Повреждены электроподстанции во Львове

Мэр Львова Андрей Садовый сообщил, что в части города проблемы с электроснабжением, в результате ракетных ударов были повреждены три электроподстанции, две насосные станции остались без тока.

Позже Садовый заявил, что ранены два человека. Кроме трех подстанций, повреждены 60 гаражей, перебои с водо- и электроснабжением.

Серьезные разрушения железнодорожной инфраструктуры в Днепропетровской области

Глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко сообщил о двух «прилетах» в Каменском районе. В результате ракетных ударов была серьезно разрушена железнодорожная инфраструктура, один человек ранен. Движение поездов остановили.

Сбитые ракеты

По данным Воздушных сил ВСУ, 3 мая силы противовоздушной обороны сбили, по меньшей мере, восемь крылатых ракет, есть информация о поражении семи беспилотников и одной авиационной ракеты.

Советник главы МВД Антон Геращенко сообщил, что ПВО сбили две ракеты, которые летели в Винницу и еще одну — на подлете в Киев.

Также сообщалось, что силы ПВО сработали в Запорожье.

Последствия обстрелов для железной дороги

Председатель правления Укрзализныци Александр Камышин сообщил, что вечером 3 мая оккупанты нанесли удары по шести станциям в центре и на западе Украины.

По его словам, пострадавших среди железнодорожников и пассажиров нет, а 14 поездов задерживаются.

«Повреждения инфраструктуры тяжелые, детали проясним после окончания воздушной тревоги», — добавил Камышин.



Позже Укрзализныця сообщила, что задерживаются уже 25 поездов, опубликовав их список.

По состоянию на утро 4 мая восстановительные работы после обстрелов продолжались. В ведомстве также обновили список поездов, которые задерживаются.

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