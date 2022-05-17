Россия обстреливала приграничные районы Украины и открыла огонь по собственной территории — ГПСУ 17 мая, 23:13 Цей матеріал також доступний українською Последствия обстрелов российскими оккупантами приграничных районов Украины, 17 мая 2022 года (Фото:Державна прикордонна служба України / Facebook)

Российские оккупанты продолжают обстрел территорий Украины в Сумской и Черниговской областях и провокации на собственной территории, сообщает Госпогранслужба.

По данным пограничников, 17 мая россияне повредили дома дачного массива на окраине приграничного населенного пункта в Шосткинском районе и обстреляли из минометов Городнянский район Черниговской области. Оккупанты вели обстрел со стороны села Зерновое Брянской области.



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«Сегодня пограничники уже зафиксировали семь случаев применения рашистами оружия на участке границы с Украиной в пределах Сумской области и в двух случаях [оккупанты] обстреливали Черниговскую область. В том числе велись минометные обстрелы украинской территории со стороны российского села Локоть, откуда вражеские диверсанты вчера пытались зайти в Сумской области, но столкнулись с сопротивлением пограничников и отступили», — рассказали в Госпогранслужбе.

По состоянию на 19:15 17 мая в ГПСУ сообщали, что зафиксировано два случая, когда россияне стреляли по собственной приграничной территории. Позже вечером губернатор Белгородской области России Вячеслав Гладков снова заявил об «обстреле со стороны Украины» села Безымено.

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