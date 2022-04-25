Оккупанты обстреляли Сумскую область с территории России — ОВА

25 апреля, 22:04
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Дмитрий Живицкий (Фото:Дмитрий Живицкий/Telegram)

Дмитрий Живицкий (Фото:Дмитрий Живицкий/Telegram)

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Оккупанты обстреляли Белопольскую громаду Сумской области с территории России. Об этом сообщил глава Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий в Telegram.

Война России против Украины — главные события 25 апреля

Обновлено в 23:16. В эфире всеукраинского марафона Живицкий уточнил, что территорию области не первый день обстреливают из России.

Видео дня

«Орки обстреливали сначала населенные пункты Сумского и Конотопского районов тяжелой артиллерией и минометами, и сегодня во второй половине дня была обстреляна территория Белопольской громады… опять из минометов. К счастью, нет погибших и пострадавших».

«Белопольская громада. Сегодня вечером произошел провокационный обстрел нашей территории с позиций врага, расположенных в России. Пострадавших с нашей стороны нет», — рассказал он.

23 апреля обстрелу российских оккупантов подверглись психоневрологический интернат и частные дома в Сумской области. По данным ОВА по состоянию на 17 апреля, с начала полномасштабного вторжения россияне повредили или разрушили 976 гражданских объектов в области.

Редактор: Нина Григорская

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Теги:   Сумская область Российские военные провокации Война России против Украины Дмитрий Живицкий

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