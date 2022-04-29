Российский вертолет обстрелял территорию Сумской области неуправляемыми ракетами — пограничники 29 апреля, 16:45 Цей матеріал також доступний українською Последствия обстрела российским вертолетом территории Сумской области, 29 апреля 2022 года (Фото:Державна прикордонна служба України / Facebook)

Российский вертолет Ми-8 обстрелял территорию Сумской области неуправляемыми ракетами, сообщает Госпогранслужба Украины.

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Как рассказали в ГПСУ, после полудня вертолет оккупантов обстрелял украинскую территорию на участке отдела пограничной службе Юнаковка. Украинские защитники не пострадали.



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«Пограничники Сумского отряда услышали гул двигателей со стороны российской границы, после чего увидели пару Ми-8. Один из вертолетов совершил несколько пусков неуправляемыми авиационными ракетами по территории Украины», — сказано в сообщении.

Ранее 29 апреля российские оккупанты выпустили по территории Сумской области более 30 минометных мин. Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что российские оккупанты больше не могут вернуться в Черниговскую и Сумскую области, но держат Украину в напряжении.

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