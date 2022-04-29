Российский вертолет обстрелял территорию Сумской области неуправляемыми ракетами — пограничники

29 апреля, 16:45
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Последствия обстрела российским вертолетом территории Сумской области, 29 апреля 2022 года (Фото:Державна прикордонна служба України / Facebook)

Последствия обстрела российским вертолетом территории Сумской области, 29 апреля 2022 года (Фото:Державна прикордонна служба України / Facebook)

Российский вертолет Ми-8 обстрелял территорию Сумской области неуправляемыми ракетами, сообщает Госпогранслужба Украины.

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Как рассказали в ГПСУ, после полудня вертолет оккупантов обстрелял украинскую территорию на участке отдела пограничной службе Юнаковка. Украинские защитники не пострадали.

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«Пограничники Сумского отряда услышали гул двигателей со стороны российской границы, после чего увидели пару Ми-8. Один из вертолетов совершил несколько пусков неуправляемыми авиационными ракетами по территории Украины», — сказано в сообщении.

https://www.facebook.com/DPSUkraine/posts/328164979422379

Ранее 29 апреля российские оккупанты выпустили по территории Сумской области более 30 минометных мин. Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что российские оккупанты больше не могут вернуться в Черниговскую и Сумскую области, но держат Украину в напряжении.

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https://www.youtube.com/embed/XWlfd_kyEEw
Редактор: Нина Григорская

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Теги:   Госпогранслужба Украины Сумская область Вертолеты РФ Вертолет Ми-8 Война России против Украины

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