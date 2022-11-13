Россия обстреляла территорию Сумской области ракетами с вертолета

13 ноября, 01:30
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Обстрел Сумской области с вертолета был произведен с территории РФ (иллюстративное фото) (Фото:Suicidal Zombie/Flickr)

Обстрел Сумской области с вертолета был произведен с территории РФ (иллюстративное фото) (Фото:Suicidal Zombie/Flickr)

12 ноября около 15:00 российские войска обстреляли ракетами с вертолета Краснопольскую громаду Сумской области.

Об этом сообщил на своей стороне в Facebook глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.

https://www.facebook.com/Zhyvytskyy/posts/pfbid02Lj8deDikNE79afrQRd6ZdeewQjgugJ8TM2HVEa1DqjyD4jbv7t9op5y5Gr27ViiZl

«Вражеский вертолет с территории россии направил на приграничье 15 неуправляемых ракет. К счастью, обошлось без жертв и разрушений», — говорится в его сообщении.

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9 ноября россияне использовали зажигательные боеприпасы при обстреле Эсманской громады на Сумщине.

По словам Живицкого, тогда по одному из пограничных сел ударили 20 раз из реактивной системы залпового огня, в результате чего загорелось поле с кукурузой. Люди из-за этого обстрела не пострадали.

8 ноября россияне обстреляли пять общин на Сумщине. На одно из сел тогда сбросили взрывчатку с беспилотника.

Редактор: Анастасия Одинцова

Теги:   Украина-Россия Обстрел Вертолет Сумская область Война в Украине Российско-украинская война Война России против Украины Дмитрий Живицкий

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