Сбросили взрывное устройство. Оккупанты обстреляли Сумскую область из минометов и БПЛА

5 марта, 21:38
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Последствия обстрелов Сумской области (Фото:Дмитрий Живицкий/Telegram)

Последствия обстрелов Сумской области (Фото:Дмитрий Живицкий/Telegram)

В течение дня, 5 марта, российские оккупационные войска обстреляли Белопольское общество Сумской области из минометов и БПЛА.

Об этом сообщила Сумская областная военная администрация.

Отмечается, что враг совершил один сброс взрывного устройства с БПЛА и три раза обстрелял из минометов. Обошлось без пострадавших и разрушений.

Видео дня

В субботу, 4 марта, оккупанты совершили обстрелы двух территориальных общин области — зафиксировано 31 попадание.

В Зноб-Новгородской общине за ночь россияне совершили несколько обстрелов из ствольной артиллерии по окраине пгт Зноб-Новгородское — 29 прилетов.

В Середино-Будской общине зафиксирован обстрел также из ствольной артиллерии — два прилета.

Редактор: Владислав Вергун

Теги:   Сумская область Минометный обстрел БПЛА Война России против Украины

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