«18 прилетов». Российские военные обстреляли из гранатометов Сумскую область 27 июля, 10:19 Оккупанты постоянно обстреливают Сумскую область (Фото:t.me/Zyvytskyy)

Вечером во вторник, 26 июля, российские военные обстреляли из гранатометов Сумскую область.

Об этом сообщил глава Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий в Telegram.

«Вчера, около 21:30 россияне обстреляли из гранатометов Шалыгинскую общину», — написал он.

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По его словам, было 18 прилетов, однако обошлось без потерь и разрушений.

Живицкий добавил, что ночь в Сумской области была тихой.

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