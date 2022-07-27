«18 прилетов». Российские военные обстреляли из гранатометов Сумскую область
Оккупанты постоянно обстреливают Сумскую область (Фото:t.me/Zyvytskyy)
Вечером во вторник, 26 июля, российские военные обстреляли из гранатометов Сумскую область.
Об этом сообщил глава Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий в Telegram.
«Вчера, около 21:30 россияне обстреляли из гранатометов Шалыгинскую общину», — написал он.
По его словам, было 18 прилетов, однако обошлось без потерь и разрушений.
Живицкий добавил, что ночь в Сумской области была тихой.
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