«18 прилетов». Российские военные обстреляли из гранатометов Сумскую область

27 июля, 10:19
Оккупанты постоянно обстреливают Сумскую область (Фото:t.me/Zyvytskyy)

Оккупанты постоянно обстреливают Сумскую область (Фото:t.me/Zyvytskyy)

Вечером во вторник, 26 июля, российские военные обстреляли из гранатометов Сумскую область.

Об этом сообщил глава Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий в Telegram.

«Вчера, около 21:30 россияне обстреляли из гранатометов Шалыгинскую общину», — написал он.

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По его словам, было 18 прилетов, однако обошлось без потерь и разрушений.

Живицкий добавил, что ночь в Сумской области была тихой.

https://www.youtube.com/watch?v=Nnqt7gCDBgQ&feature=youtu.be
Редактор: Дарья Колесниченко

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Теги:   Обстрел Сумская область Война России против Украины

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