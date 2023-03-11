Зафиксировано 11 попаданий и семь пулеметных «очередей». Армия РФ обстреляла две общины Сумской области 11 марта, 22:09 Последствия обстрелов Сумской области 7 марта (Фото:Дмитрий Живицкий/Telegram)

В течение дня, 11 марта, российская оккупационная армия произвела обстрел двух общин Сумской области. Зафиксировано 11 попаданий и семь пулеметных «очередей».

Об этом сообщает Сумская областная военная администрация.

В частности, Белопольское общество россияне обстреляли из гранотометов — шесть попаданий. Также били из минометов — пять попаданий.

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Также Великописаревская община подверглась российскому пулеметному обстрелу — зафиксировано семь «очередей».

В ОВА добавили, что обошлось без пострадавших и разрушений.