Ударили по кладбищу. Российские войска обстреляли Славянск и Краматорск 1 февраля, 15:13 Последствия обстрела Славянска (Фото:t.me/slv_vca)

В среду, 1 февраля российские войска обстреляли Славянск и Краматорск.

Мэр Краматорска Александр Гончаренко заявил, что российская ракета попала в кладбище.

«Россияне обстреляли Краматорск. Попали ракетой по кладбищу», - написал он в Facebook.

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В результате были разрушены могилы. Погибших нет.

Начальник городской военной администрации Славянска Вадим Лях сообщил, что оккупанты обстреляли город.

«Приблизительно в 11:30 произошло попадание в частное предприятие по улице Добровольского, которое занималось производством мебели. Повреждены цеха и автомобиль охранника», - написал он в Telegram.

По его словам, по предварительной информации, это была ракета С-300. К счастью, обошлось без жертв.