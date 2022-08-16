Разрушены дома. Российские оккупанты обстреляли Славянск и Краматорск 16 августа, 10:45 Войска РФ обстреляли Славянск и Краматорск (Фото:facebook.com/alexander.vasilyevich.goncharenko)

Во вторник, 16 августа российские оккупанты обстреляли Славянск и Краматорск, в результате были разрушены дома.

Мэр Славянска Вадим Лях сообщил в Facebook, что в результате обстрелов горел карьер и пострадало общежитие ДГПУ.

«У нас снова ночные обстрелы: несколько микрорайонов, в том числе Лесной. Здесь горел карьер и пострадало общежитие ДГПУ», - написал он.

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Жертв и раненых нет.

Мэр Краматорвска Александр Гончаренко заявил в Facebook, что войска РФ обстреляли частный сектор, разрушены дома.

"Ночной обстрел Краматорска. Снова частный сектор, разрушены дома», - написал он.

По его словам, по предварительной информации, без жертв. Работают спасатели и полиция.

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