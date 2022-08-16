Разрушены дома. Российские оккупанты обстреляли Славянск и Краматорск
Войска РФ обстреляли Славянск и Краматорск (Фото:facebook.com/alexander.vasilyevich.goncharenko)
Во вторник, 16 августа российские оккупанты обстреляли Славянск и Краматорск, в результате были разрушены дома.
Мэр Славянска Вадим Лях сообщил в Facebook, что в результате обстрелов горел карьер и пострадало общежитие ДГПУ.
«У нас снова ночные обстрелы: несколько микрорайонов, в том числе Лесной. Здесь горел карьер и пострадало общежитие ДГПУ», - написал он.
Жертв и раненых нет.
Мэр Краматорвска Александр Гончаренко заявил в Facebook, что войска РФ обстреляли частный сектор, разрушены дома.
"Ночной обстрел Краматорска. Снова частный сектор, разрушены дома», - написал он.
По его словам, по предварительной информации, без жертв. Работают спасатели и полиция.
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