Российские войска ночью обстреляли Славянск, двое раненых 14 июля, 10:10 Последствия обстрела Славянска (Фото:Вадим Лях/Facebook)

Ночью, в четверг, 14 июля российские войска обстреляли Славянск, ранения получили два человека.

Об этом сообщил начальник городской военной администрации Вадим Лях в Telegram.

По его словам, вражеские удары по городу были и накануне вечером.

«Повреждены жилые дома. Два человека получили ранения», — написал он.

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Городской голова сказал, что российские оккупанты обстреливают Славянск каждый день. Только в результате обстрела 3 июля разрушены 40 домов, частично разрушены девятиэтажное здание.

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