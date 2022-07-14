Российские войска ночью обстреляли Славянск, двое раненых

14 июля, 10:10
Последствия обстрела Славянска (Фото:Вадим Лях/Facebook)

Последствия обстрела Славянска (Фото:Вадим Лях/Facebook)

Ночью, в четверг, 14 июля российские войска обстреляли Славянск, ранения получили два человека.

Об этом сообщил начальник городской военной администрации Вадим Лях в Telegram.

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По его словам, вражеские удары по городу были и накануне вечером.

«Повреждены жилые дома. Два человека получили ранения», — написал он.

Видео дня

Городской голова сказал, что российские оккупанты обстреливают Славянск каждый день. Только в результате обстрела 3 июля разрушены 40 домов, частично разрушены девятиэтажное здание. 

https://www.youtube.com/watch?v=58mr-X4riF8
Редактор: Дарья Колесниченко

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Теги:   Донецкая область Обстрел Война России против Украины

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