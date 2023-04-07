Россияне обстреляли шесть общин на Сумщине: есть разрушения 7 апреля, 01:43 Последствия обстрела Сумщины (Фото:Сумская ОВА/Telegram)

Сумская областная военная администрация сообщила, что российские оккупанты за сутки обстреляли шесть общин в Сумской области.

Оккупанты вели огонь с территории РФ по Белопольской, Глуховской, Середино-Будской, Зноб-Новгородской, Новослободской и Миропольской общинам.

Россияне использовали артиллерию, минометы, АГС и сбрасывали взрывчатку с БПЛА.

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В результате российских обстрелов в Середино-Будской поврежден ангар, 2 трактора, автомобиль и зернохранилище.