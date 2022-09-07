Российские оккупанты ударили по психиатрической больнице в Краматорске

7 сентября, 09:58
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Больница после вражеского обстрела (Фото:www.facebook.com/alexander.vasilyevich.goncharenko)

Больница после вражеского обстрела (Фото:www.facebook.com/alexander.vasilyevich.goncharenko)

В среду, 7 сентября, российские оккупанты ударили по психиатрической больнице в Краматорске.

Об этом сообщили мэр города Александр Гончаренко в Facebook.

«Последствия ракетного удара оккупантов по психиатрической больнице в Краматорске. Без жертв, но серьезные разрушения учреждения», — написал он.

Видео дня

www.facebook.com/alexander.vasilyevich.goncharenko
Фото: www.facebook.com/alexander.vasilyevich.goncharenko

Также в среду, 7 сентября, российские войска обстреляли Славянск, в результате разрушен подъезд дома, под завалами могут быть люди.

Глава Донецкой ОВА Павел Кириленко заявлял, что по состоянию на середину августа ВСУ контролировали 45% Донецкой области.

По словам главы ОВА, самыми горячими участками фронта остаются Лиманское, Бахмутское и Авдеевское направления.

https://www.youtube.com/watch?v=AsU5GeJGFXk
Редактор: Дарья Колесниченко

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Теги:   Краматорск Обстрел Война России против Украины

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