Российские оккупанты ударили по психиатрической больнице в Краматорске
Больница после вражеского обстрела (Фото:www.facebook.com/alexander.vasilyevich.goncharenko)
В среду, 7 сентября, российские оккупанты ударили по психиатрической больнице в Краматорске.
Об этом сообщили мэр города Александр Гончаренко в Facebook.
«Последствия ракетного удара оккупантов по психиатрической больнице в Краматорске. Без жертв, но серьезные разрушения учреждения», — написал он.
Также в среду, 7 сентября, российские войска обстреляли Славянск, в результате разрушен подъезд дома, под завалами могут быть люди.
Глава Донецкой ОВА Павел Кириленко заявлял, что по состоянию на середину августа ВСУ контролировали 45% Донецкой области.
По словам главы ОВА, самыми горячими участками фронта остаются Лиманское, Бахмутское и Авдеевское направления.
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