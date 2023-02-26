Российские оккупанты обстреляли приграничье Черниговской области из минометов

26 февраля, 20:38
Поделиться:
Последствия российских обстрелов Черниговской области 23 февраля (Фото:Оперативное командование Север/Telegram)

Последствия российских обстрелов Черниговской области 23 февраля (Фото:Оперативное командование Север/Telegram)

В воскресенье, 26 февраля, российские оккупационные войска обстреляли приграничье Черниговской области из минометов.

Об этом сообщает Оперативное командование Север.

Как отмечается, с 14.55 до 15.10 зафиксировано восемь обстрелов, предварительно из миномета 120 мм, по населенному пункту Елине.

Видео дня

По информации командования, потерь среди личного состава Сил обороны и техники нет. Информация о пострадавших среди гражданского населения и повреждении инфраструктуры уточняется.

Редактор: Владислав Вергун

Теги:   Черниговская область Минометный обстрел Война России против Украины

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала NV

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X