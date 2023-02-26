Российские оккупанты обстреляли приграничье Черниговской области из минометов
Последствия российских обстрелов Черниговской области 23 февраля (Фото:Оперативное командование Север/Telegram)
В воскресенье, 26 февраля, российские оккупационные войска обстреляли приграничье Черниговской области из минометов.
Об этом сообщает Оперативное командование Север.
Как отмечается, с 14.55 до 15.10 зафиксировано восемь обстрелов, предварительно из миномета 120 мм, по населенному пункту Елине.
По информации командования, потерь среди личного состава Сил обороны и техники нет. Информация о пострадавших среди гражданского населения и повреждении инфраструктуры уточняется.