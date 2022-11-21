Россия обстреляла приграничные районы Сумской области, пострадали дома местных жителей — глава ОВА

21 ноября, 20:20
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В результате российских обстрелов в домах выбиты окна, частично разрушены стены и крыши (Фото:Дмитро Живицький/Telegram)

В результате российских обстрелов в домах выбиты окна, частично разрушены стены и крыши (Фото:Дмитро Живицький/Telegram)

Войска РФ в понедельник, 21 ноября, обстреляли приграничную деревню в Сумской области. Люди не пострадали, но были повреждены пять домов местных жителей.

Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий в Telegram.

Он уточнил, что в результате российской атаки пострадала Хотинская община. Россияне били одновременно из несколько видов оружия.

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«20 мин, 8 снарядов из артиллерии и еще 10 из Градов разорвались у домов мирных жителей. На этот момент известно по меньшей мере о пяти жилищах, которые значительно пострадали», — сказал Живицкий.

Глава ОВА добавил, что в результате российских обстрелов в домах выбиты окна с рамами, частично разрушены стены и крыши, а также поврежден газопровод.

Люди не пострадали, подчеркнул он.

Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   Российская агрессия Сумская область Войска РФ

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