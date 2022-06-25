Россия ударила по Николаеву девятью ракетами: повреждены гражданские объекты

25 июня, 18:42
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Российские оккупанты 25 июня нанесли ракетные удары по Николаеву (Фото:Сенкевич Online/Telegram)

Российские оккупанты 25 июня нанесли ракетные удары по Николаеву (Фото:Сенкевич Online/Telegram)

Российские оккупанты в субботу утром, 25 июня, снова выпустили ракеты по Николаеву. В результате атаки разрушена гражданская инфраструктура города.

Об этом заявил мэр Николаева Александр Сенкевич.

Предварительно, удары оккупанты наносили с временно оккупированной территории Украины, часть ракет упала на окраинах города. В Оперативном командовании Юг сообщили, что всего РФ выпустила по Николаеву и пригороду девять ракет типа Оникс из берегового комплекса Бастион, расположенного во временно оккупированном Крыму.

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Среди поврежденных объектов — гражданская инфраструктура, государственные предприятия и образовательное учреждение. В последнем после взрыва вылетели стекла. Также, по данным ОК Юг, Россия атаковала жилые кварталы и зоны отдыха. Общий материальный ущерб сейчас уточняют.

Ранее Сенкевич заявил, что ситуация плохая, город обстреливают каждый день: обстрелы ведут из Херсонской области, поэтому заранее включить сирену невозможно. Часто она звучит уже после того, как в Николаеве взрываются снаряды.

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким уверяет, что военная ситуация не изменилась, эвакуации нет, а ВСУ, наоборот, имеют успехи.

Оккупанты ударили ракетами по жилым домам в Николаеве. Есть жертвы
https://www.youtube.com/watch?v=hky9UpWNl84
Редактор: Катерина Денисова

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Теги:   Николаев Ракетные удары Николаевская область Война России против Украины

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