Из Градов, артиллерии, минометов. Российские оккупанты обстреляли населенные пункты в Херсонской области

17 октября, 17:43
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В результате обстрела были повреждены дома (Фото:www.facebook.com/khersonpolice.official)

В результате обстрела были повреждены дома (Фото:www.facebook.com/khersonpolice.official)

Российские оккупанты обстреляли из Градов, тяжелой артиллерии и минометов населенные пункты Бериславского района Херсонской области.

Об этом говорится в сообщении областной полиции в Facebook.

«В результате атак есть раненые среди мирного населения, людей зацепило осколками снарядов, когда во время обстрелов они находились во дворах или огородах», — говорится в сообщении.

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В ведомстве заявили, что в селах повреждены и разрушены частные дома, гаражи, две конюшни, фермерские хозяйства, склады и сельскохозяйственная техника.

www.facebook.com/khersonpolice.official
Фото: www.facebook.com/khersonpolice.official

На местах прилетов вражеских снарядов, где возможно, работает полиция, собирает и изымает доказательную базу военных преступлений армии РФ.

За прошедшие двое суток полиция открыла 36 уголовных производств по фактам военных преступлений российских военных в Херсонской области.

https://www.youtube.com/watch?v=XQaA3BTfg3U&t=32s
Редактор: Дарья Колесниченко

Теги:   Обстрел Херсонская область Война России против Украины

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