Шесть раненых. Российские оккупанты обстреляли Константиновку из Ураганов

18 марта, 21:43
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Российские снаряды (Фото:Глава Донецкой ОВА Павел Кириленко/Telegram)

Российские снаряды (Фото:Глава Донецкой ОВА Павел Кириленко/Telegram)

В субботу, 18 марта, российские оккупационные войска обстреляли город Константиновка Донецкой области из кассетных боеприпасов РСЗО Ураган. В результате атаки шесть человек получили ранения, повреждены жилые дома.

Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.

По его словам, армия РФ попала в район центрального рынка и магазина Детский мир.

По оперативным данным, повреждено 10 частных домов, 9 многоэтажек, школу, детский магазин и десяток частных автомобилей и гаражи.

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«Оккупационные войска государства-террориста воюют с мирным населением. И должны быть остановлены силой украинской армии, стараниями всего цивилизованного мира», — подчеркнул Кириленко.

Редактор: Владислав Вергун

Теги:   Донецкая область Обстрел Раненые РСЗО Ураган Павел Кириленко

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