«Может быть несколько вариантов». Зачем россияне обстреляли исправительное учреждение, где держали в плену бойцов Азова — Жданов 29 июля, 16:32 Олег Жданов (Фото:Скриншот с видео Радио НВ)

Военный эксперт, полковник запаса ВСУ Олег Жданов в эфире Радио НВ рассказал, какие две цели могли преследовать российские войска, когда намеренно и прицельно обстреляли исправительное учреждение в Еленовке Донецкой области.

«Это еще один способ политического давления на руководство Украины — уничтожение наших пленных [через] нежелание их обменивать на тех условиях, которые сегодня выдвигает нам Российская Федерация. Может несколько вариантов быть. Второй вариант — это могло быть захоронение следов пыток и казней наших пленных. Мы не знаем 100-процентно, были ли они живы на момент взрыва», — рассказал Жданов.

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Однако, первая версия для него более убедительна:

«Демонстрация перед Украиной, что они могут делать с нашими пленниками все, что угодно, пока Украина не согласится на политические условия России».

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В Генштабе ВСУ заявили, что оккупанты преследовали таким образом свои преступные цели — обвинить Украину в совершении «военных преступлений», а также скрыть пытки над пленными и расстрелы, которые совершили там по приказам оккупационной администрации и командования Вооруженных сил РФ.

Последствия обстрела уточняются, но предварительно известно о гибели 53 украинских военнопленных.

В Оленевке расположена колония № 120, где войска РФ удерживают в плену украинских защитников, в том числе бойцов полка Азов.

После обстрела министр иностранных дел Дмитрий Кулеба призвал международных партнеров решительно осудить это грубое нарушение международного гуманитарного права и признать Россию террористическим государством.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк назвал совершенное россиянами «преднамеренным, циничным, продуманным массовым убийством украинских пленных, которое требует жесткого расследования». Он также требует реакции ООН и международных организаций.

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