Есть раненые и повреждено авто полиции. Россия обстреляла село Кизомис в Херсонской области 23 апреля, 16:30 Войска РФ систематически обстреливают Херсон и Херсонскую область (Фото:Anna Voitenko/Reuters)

В воскресенье, 23 апреля, российская оккупационная армия массированно обстреляла село Кизомис Херсонской области. В результате атаки есть пострадавшие среди мирных жителей, повреждена местная инфраструктура.

Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.

«В обед российская артиллерия била по населенному пункту. Враг попал в здание местной школы, автомобиль правоохранителей и около 25 жилых домов», — отметил Прокудин.

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По его словам, из-за обстрелов ранения головы и грудной клетки получила 85-летняя женщина, другая 57-летняя местная жительница получила ранения руки. Их госпитализировали в больницу Херсона.