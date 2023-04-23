Есть раненые и повреждено авто полиции. Россия обстреляла село Кизомис в Херсонской области

23 апреля, 16:30
Поделиться:
Войска РФ систематически обстреливают Херсон и Херсонскую область (Фото:Anna Voitenko/Reuters)

Войска РФ систематически обстреливают Херсон и Херсонскую область (Фото:Anna Voitenko/Reuters)

В воскресенье, 23 апреля, российская оккупационная армия массированно обстреляла село Кизомис Херсонской области. В результате атаки есть пострадавшие среди мирных жителей, повреждена местная инфраструктура.

Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.

«В обед российская артиллерия била по населенному пункту. Враг попал в здание местной школы, автомобиль правоохранителей и около 25 жилых домов», — отметил Прокудин.

Видео дня

По его словам, из-за обстрелов ранения головы и грудной клетки получила 85-летняя женщина, другая 57-летняя местная жительница получила ранения руки. Их госпитализировали в больницу Херсона.

Редактор: Владислав Вергун

Теги:   Обстрел Раненые Херсонская область Война России против Украины российские атаки

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала NV

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X