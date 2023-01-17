Имеют таких тысячи. 14 января россияне обстреляли Киев ракетами С-400 — директор Defense Express 17 января, 20:22 Спасатели тушат пожар на месте прилета российской ракеты в Киеве (Фото:Главное управление ГСЧС Украины в Киеве via Facebook)

Директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец в интервью NV заявил, что Россия обстреляла Киев 14 января ракетами С-400 и таких ракет у нее еще тысячи.

«К комплексу С-400 есть разные ракеты. Есть ракета до 400 км, которая у россиян еще недоработана, и есть ракета, индекс которой 48Н6ДМ, мы оперируем данными именно этой ракеты, именно о ней мы говорим», — сказал Згурец NV, отвечая на вопрос о дальности стрельбы ракет С-400 в 400 км и о том, что, по его словам, во время последней атаки на Киев россияне применили С-400 дальностью 230 км.

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Он связал применение этих ракет против столицы Украины с тем, что украинское ПВО успешно сбивает крылатые ракеты.

«Они выбрали те образцы, которые не сбиваются, и той дальности, которые могут долетать до тех городов, до которых раньше могли доставать только крылатыми ракетами», — объяснил военный эксперт.

По словам Згурца, у россиян есть тысячи ракет С-400.

«Думаю, речь идет о сотнях образцов, когда мы говорим о пусковых, а по ракетам определить трудно, но речь, думаю, о тысячах, ведь это затратный материал для этих комплексов, который они изготовляют уже лет восемь», — сказал он.

15 января авиаэксперт и ведущий научный сотрудник Государственного музея авиации Валерий Романенко заявил Radio NV, что Киев 14 января могли обстрелять из ЗРК С-300 или С-400. По его словам, с вероятностью 99% обстрел велся с территории Беларуси.

14 января Россия нанесла очередную массированную ракетную атаку по Украине, утром взрывы прогремели в Киеве.

Российские войска атаковали Киев зенитными управляемыми ракетами С-400 (С-300), сообщил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что Россия атаковала Киев ракетами, летевшими с северного направления по баллистической траектории.

«Балистика не доступна, чтобы мы ее обнаруживали и сбивали», — так Игнат объяснил, почему сначала в столице раздались взрывы, а затем объявили воздушную тревогу.