Повреждены более 40 жилых домов. Армия РФ за ночь нанесла девять ударов из артиллерии по Никопольщине 25 февраля, 07:52 Последствия российских обстрелов по Никопольщине (Фото:Сергей Лысак/Telegram)

Ночью, 25 февраля, российские оккупанты девять раз обстреляли территорию Никопольщины, артиллерийские снаряды попали по Никополю и Марганцу. В результате обстрелов зафиксированы значительные разрушения инфраструктуры.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

По его словам, в Никополе побито сразу три лицея, также были разрушены админздание, два частных предприятия и магазин.

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Российскими обстрелами в городе повреждено 10 многоэтажек и 11 частных домов, хозяйственные постройки, авто. Повреждения получили газопроводы и линия электропередач.

«В Марганце повреждены 12 частных домов, 10 хозяйственных построек, газопровод и электросеть. Загорелся автомобиль — пожар уже потушили», — подчеркнул Лысак.

Он добавил, что обошлось без пострадавших.