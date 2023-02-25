Повреждены более 40 жилых домов. Армия РФ за ночь нанесла девять ударов из артиллерии по Никопольщине

25 февраля, 07:52
Поделиться:
Последствия российских обстрелов по Никопольщине (Фото:Сергей Лысак/Telegram)

Последствия российских обстрелов по Никопольщине (Фото:Сергей Лысак/Telegram)

Ночью, 25 февраля, российские оккупанты девять раз обстреляли территорию Никопольщины, артиллерийские снаряды попали по Никополю и Марганцу. В результате обстрелов зафиксированы значительные разрушения инфраструктуры.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

По его словам, в Никополе побито сразу три лицея, также были разрушены админздание, два частных предприятия и магазин.

Видео дня

Российскими обстрелами в городе повреждено 10 многоэтажек и 11 частных домов, хозяйственные постройки, авто. Повреждения получили газопроводы и линия электропередач.

«В Марганце повреждены 12 частных домов, 10 хозяйственных построек, газопровод и электросеть. Загорелся автомобиль — пожар уже потушили», — подчеркнул Лысак.

Он добавил, что обошлось без пострадавших.

Редактор: Владислав Вергун

Теги:   Днепропетровская область Артиллерийский удар Никополь Марганец Сергей Лысак

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала NV

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X