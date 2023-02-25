Повреждены более 40 жилых домов. Армия РФ за ночь нанесла девять ударов из артиллерии по Никопольщине
Последствия российских обстрелов по Никопольщине (Фото:Сергей Лысак/Telegram)
Ночью, 25 февраля, российские оккупанты девять раз обстреляли территорию Никопольщины, артиллерийские снаряды попали по Никополю и Марганцу. В результате обстрелов зафиксированы значительные разрушения инфраструктуры.
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.
По его словам, в Никополе побито сразу три лицея, также были разрушены админздание, два частных предприятия и магазин.
Российскими обстрелами в городе повреждено 10 многоэтажек и 11 частных домов, хозяйственные постройки, авто. Повреждения получили газопроводы и линия электропередач.
«В Марганце повреждены 12 частных домов, 10 хозяйственных построек, газопровод и электросеть. Загорелся автомобиль — пожар уже потушили», — подчеркнул Лысак.
Он добавил, что обошлось без пострадавших.