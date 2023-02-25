Оккупанты за сутки обстреляли два района Днепропетровской области, повреждена линия электропередач 25 февраля, 20:07 Последствия обстрелов Днепропетровской области (Фото:Николай Лукашук/Telegram)

В субботу, 25 февраля, два района Днепропетровской области подверглись вражеским обстрелам. В частности, речь идет о Никопольском и Синельниковском районах.

Об этом сообщил глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук в Telegram.

В Никопольском районе под удар из тяжелой артиллерии попала Червоногригорьевская община. В результате атаки в одном из местных сел была повреждена линия электропередач.

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В Синельниковском районе оккупанты ударили по окрестностям села Терново, что в Великомихайловской общине.

Люди не пострадали.

Ночью 25 февраля российские оккупанты девять раз обстреляли территорию Никопольского района, артиллерийские снаряды попали по Никополю и Марганцу. В результате обстрелов зафиксированы значительные разрушения инфраструктуры.