Оккупанты за сутки обстреляли два района Днепропетровской области, повреждена линия электропередач

25 февраля, 20:07
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Последствия обстрелов Днепропетровской области (Фото:Николай Лукашук/Telegram)

Последствия обстрелов Днепропетровской области (Фото:Николай Лукашук/Telegram)

В субботу, 25 февраля, два района Днепропетровской области подверглись вражеским обстрелам. В частности, речь идет о Никопольском и Синельниковском районах.

Об этом сообщил глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук в Telegram.

В Никопольском районе под удар из тяжелой артиллерии попала Червоногригорьевская община. В результате атаки в одном из местных сел была повреждена линия электропередач.

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В Синельниковском районе оккупанты ударили по окрестностям села Терново, что в Великомихайловской общине.

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Люди не пострадали.

Ночью 25 февраля российские оккупанты девять раз обстреляли территорию Никопольского района, артиллерийские снаряды попали по Никополю и Марганцу. В результате обстрелов зафиксированы значительные разрушения инфраструктуры.

https://www.youtube.com/embed/hVokEYUZOsM
Редактор: Дарья Балагурчик

Теги:   Обстрел Днепропетровская область Война России против Украины Николай Лукашук

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