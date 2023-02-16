Россияне обстреляли Херсонскую область, трое погибших — облсовет
Херсонская область (Фото:REUTERS/Murad Sezer)
Российские оккупанты в четверг, 16 февраля, обстреляли Херсонскую область. В результате атаки погибли три человека.
Об этом сообщил заместитель председателя Херсонского областного совета Юрий Соболевский в Telegram.
«Тяжелый день для Херсонской области. В результате вражеских обстрелов сегодня три человека погибли», — сообщил он.
Также, по его данным, еще семеро получили ранения.
Оккупанты ежедневно обстреливают освобожденный Херсон и правобережную часть области.
Ранее сообщалось, что в среду, 15 февраля, войска РФ обстреляли больницу в Бериславе Херсонской области. В результате атаки российских оккупантов работник больницы получил ранения.