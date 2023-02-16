Россияне обстреляли Херсонскую область, трое погибших — облсовет

16 февраля, 18:35
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Херсонская область (Фото:REUTERS/Murad Sezer)

Херсонская область (Фото:REUTERS/Murad Sezer)

Российские оккупанты в четверг, 16 февраля, обстреляли Херсонскую область. В результате атаки погибли три человека.

Об этом сообщил заместитель председателя Херсонского областного совета Юрий Соболевский в Telegram.

«Тяжелый день для Херсонской области. В результате вражеских обстрелов сегодня три человека погибли», — сообщил он.

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Также, по его данным, еще семеро получили ранения.

Оккупанты ежедневно обстреливают освобожденный Херсон и правобережную часть области.

Ранее сообщалось, что в среду, 15 февраля, войска РФ обстреляли больницу в Бериславе Херсонской области. В результате атаки российских оккупантов работник больницы получил ранения.

https://www.youtube.com/embed/zASmBA-clA4
Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   Российская агрессия Херсонская область

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