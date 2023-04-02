Выпустили 290 снарядов. Оккупанты за субботу 60 раз обстреляли Херсонскую область из Градов и авиации, есть погибший и раненые
Последствия одного из российских обстрелов (Фото:Сергей Лысак/Telegram)
Российские оккупационные войска за минувшие сутки, 1 апреля, совершили 60 обстрелов Херсонской области из Градов, артиллерии и авиации — выпустили 290 снарядов. В результате обстрелов погиб один человек, еще двое — ранены.
Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.
Он отметил, что Херсон враг обстрелял шесть раз. По меньшей мере, 26 снарядов попали в жилые кварталы города, частные и многоквартирные дома.
Прокудин добавил, что за последние сутки с территории области эвакуированы 94 человека.