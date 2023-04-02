Выпустили 290 снарядов. Оккупанты за субботу 60 раз обстреляли Херсонскую область из Градов и авиации, есть погибший и раненые

2 апреля, 08:50
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Последствия одного из российских обстрелов (Фото:Сергей Лысак/Telegram)

Последствия одного из российских обстрелов (Фото:Сергей Лысак/Telegram)

Российские оккупационные войска за минувшие сутки, 1 апреля, совершили 60 обстрелов Херсонской области из Градов, артиллерии и авиации — выпустили 290 снарядов. В результате обстрелов погиб один человек, еще двое — ранены.

Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.

Он отметил, что Херсон враг обстрелял шесть раз. По меньшей мере, 26 снарядов попали в жилые кварталы города, частные и многоквартирные дома.

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Прокудин добавил, что за последние сутки с территории области эвакуированы 94 человека.

Редактор: Владислав Вергун

Теги:   Обстрел Херсон Раненые Херсонская область Гражданские потери Война России против Украины российские атаки

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