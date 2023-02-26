Снаряд попал во двор жилого дома. Армия РФ обстреляла Херсонскую область из артиллерии

26 февраля, 19:51
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Поврежденые дома Херсонщины от российского обстрела (Фото:Херсонская ОВА/Telegram)

Поврежденые дома Херсонщины от российского обстрела (Фото:Херсонская ОВА/Telegram)

В воскресенье, 26 февраля, российские оккупанты нанесли удар по Херсонской области по артиллерии. В результате обстрела пострадал один человек.

Об этом сообщает Херсонская областная военная администрация.

Под артиллерийский огонь попал поселок Днепровское Белозерской общины. Вражеский снаряд попал во двор местных жителей.

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Из-за обстрела ранения получил 55-летний мужчина, который доставлен в медицинское учреждение.

Редактор: Владислав Вергун

Теги:   Херсонская область Артиллерийский удар Пострадавшие

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