Снаряд попал во двор жилого дома. Армия РФ обстреляла Херсонскую область из артиллерии
Поврежденые дома Херсонщины от российского обстрела (Фото:Херсонская ОВА/Telegram)
В воскресенье, 26 февраля, российские оккупанты нанесли удар по Херсонской области по артиллерии. В результате обстрела пострадал один человек.
Об этом сообщает Херсонская областная военная администрация.
Под артиллерийский огонь попал поселок Днепровское Белозерской общины. Вражеский снаряд попал во двор местных жителей.
Из-за обстрела ранения получил 55-летний мужчина, который доставлен в медицинское учреждение.