Выпустили более 410 снарядов. Российские оккупанты за сутки 93 раза обстреляли Херсонскую область — один погибший и шесть раненых

14 марта, 07:43
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Последствия российских обстрелов Херсона 11 марта (Фото:Херсонская ОВА/Telegram)

Последствия российских обстрелов Херсона 11 марта (Фото:Херсонская ОВА/Telegram)

Оккупационная армия РФ за минувшие сутки, 13 марта, совершила 93 обстрела Херсонской области из РСЗО Град и артиллерии, выпустив 412 снарядов. В результате вражеских атак погиб один человек, еще шестеро получили ранения.

Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.

Он отметил, что Херсон враг обстрелял четыре раза. Тринадцать снарядов попали в жилые кварталы, частные и многоквартирные дома города.

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Прокудин добавил, что за последние сутки с деоккупированной территории области эвакуированы 88 человек.

Редактор: Владислав Вергун

Теги:   Херсонская область Артиллерийский удар Гражданские потери РСЗО Град Война России против Украины Александр Прокудин

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