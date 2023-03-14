Выпустили более 410 снарядов. Российские оккупанты за сутки 93 раза обстреляли Херсонскую область — один погибший и шесть раненых 14 марта, 07:43 Последствия российских обстрелов Херсона 11 марта (Фото:Херсонская ОВА/Telegram)

Оккупационная армия РФ за минувшие сутки, 13 марта, совершила 93 обстрела Херсонской области из РСЗО Град и артиллерии, выпустив 412 снарядов. В результате вражеских атак погиб один человек, еще шестеро получили ранения.

Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.

Он отметил, что Херсон враг обстрелял четыре раза. Тринадцать снарядов попали в жилые кварталы, частные и многоквартирные дома города.

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Прокудин добавил, что за последние сутки с деоккупированной территории области эвакуированы 88 человек.