Враг бьет по гражданской инфраструктуре. Российские оккупанты за минувшие сутки 18 раз обстреляли Херсонскую область 30 ноября, 11:17 Оккупанты постоянно обстреливают Херсонскую область (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Во вторник, 29 ноября российские оккупанты 18 раз обстреляли Херсонскую область, в результате пострадали четыре человека.

Об этом сообщил глава Херсонской ОВ Ярослав Янушевич в Telegram.

"Российские оккупанты 18 раз обстреляли территорию Херсонщины. Враг продолжает бить по гражданской инфраструктуре области», — написал он.

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По его словам, российские войска снова обстреляли жилые кварталы Херсона, вражеские снаряды попали на территорию заводов, медицинское учреждение, банковские учреждения в центре города, газовые трубы, частные и многоквартирные дома.

Также оккупанты обстреляли Кизомис, Антоновку, Дарьевку, Садовое и Зеленовку.

В Бериславском районе Россия обстреляла Качкаровку и Красный Маяк.

За прошедшие сутки в результате вражеских обстрелов четверо жителей области получили ранения разной степени тяжести.

Заместитель председателя Херсонского областного совета Юрий Соболевский заявлял, что в Херсонской области каждые несколько часов раздаются взрывы, российские оккупанты пытаются запугать жителей.

