Обстреляли 25 населённых пунктов. Российские оккупанты нанесли 119 ударов по Херсонской области
Последствия российского обстрела Херсонской области (Фото:Херсонская ОВА/Telegram)
В течение 27 февраля российские оккупационные войска нанесли 119 ударов по территории Херсонской области. В результате обстрелов ранены трое гражданских лиц.
Об этом сообщил глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин.
По его словам, во вражеский обстрел попали 25 населенных пунктов области.
Как отмечает пресс-служба Херсонской ОВА, оккупанты атаковали из разных видов вооружения — РСЗО, минометов, артиллерии, танков, БПЛА и БМП.
Город Херсон армия РФ обстреляла 18 раз. Снаряды попали в жилые кварталы, частные и многоквартирные дома и территорию школы.
Прокудин подчеркнул, что есть пострадавшие среди гражданского населения — три человека ранены.
С оккупированной территории Херсонской области за минувшие сутки были эвакуированы 87 человек, добавил глава ОВА.