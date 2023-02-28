Обстреляли 25 населённых пунктов. Российские оккупанты нанесли 119 ударов по Херсонской области

28 февраля, 09:17
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Последствия российского обстрела Херсонской области (Фото:Херсонская ОВА/Telegram)

Последствия российского обстрела Херсонской области (Фото:Херсонская ОВА/Telegram)

В течение 27 февраля российские оккупационные войска нанесли 119 ударов по территории Херсонской области. В результате обстрелов ранены трое гражданских лиц.

Об этом сообщил глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин.

По его словам, во вражеский обстрел попали 25 населенных пунктов области.

Как отмечает пресс-служба Херсонской ОВА, оккупанты атаковали из разных видов вооружения — РСЗО, минометов, артиллерии, танков, БПЛА и БМП.

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Город Херсон армия РФ обстреляла 18 раз. Снаряды попали в жилые кварталы, частные и многоквартирные дома и территорию школы.

Прокудин подчеркнул, что есть пострадавшие среди гражданского населения — три человека ранены.

С оккупированной территории Херсонской области за минувшие сутки были эвакуированы 87 человек, добавил глава ОВА.

Редактор: Владислав Вергун

Теги:   Обстрел Раненые Херсонская область Война России против Украины Александр Прокудин

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