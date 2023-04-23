В Херсоне в результате обстрела погиб 80-летний мужчина

23 апреля, 19:39
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Последствия обстрелов Херсона (Фото:Kherson Regional State Administration/Handout via REUTERS)

Последствия обстрелов Херсона (Фото:Kherson Regional State Administration/Handout via REUTERS)

Глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин сообщил, что российские оккупанты обстреляли из минометов Херсон.

В результате вражеских обстрелов погиб 80-летний мужчина.

23 апреля российская оккупационная армия массированно обстреляла деревню Кизомыс Херсонской области. В результате атаки есть пострадавшие среди мирных жителей, повреждена местная инфраструктура.

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Редактор: Сергей Чудновцев

Теги:   Херсон Война в Украине Война России против Украины Александр Прокудин

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