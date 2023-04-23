В Херсоне в результате обстрела погиб 80-летний мужчина

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Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

23 апреля российская оккупационная армия массированно обстреляла деревню Кизомыс Херсонской области. В результате атаки есть пострадавшие среди мирных жителей, повреждена местная инфраструктура.

Глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин сообщил, что российские оккупанты обстреляли из минометов Херсон .

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