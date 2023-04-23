В Херсоне в результате обстрела погиб 80-летний мужчина
Последствия обстрелов Херсона (Фото:Kherson Regional State Administration/Handout via REUTERS)
Глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин сообщил, что российские оккупанты обстреляли из минометов Херсон.
В результате вражеских обстрелов погиб 80-летний мужчина.
23 апреля российская оккупационная армия массированно обстреляла деревню Кизомыс Херсонской области. В результате атаки есть пострадавшие среди мирных жителей, повреждена местная инфраструктура.