Трое погибших. Россияне утром обстреляли Херсон, под огонь попала остановка общественного транспорта — ОП

9 марта, 10:51
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Россияне попали в остановку общественного транспорта в Херсоне (Фото:Андрей Ермак/Telegram)

Россияне попали в остановку общественного транспорта в Херсоне (Фото:Андрей Ермак/Telegram)

Российские оккупанты утром в четверг, 9 марта, обстреляли Херсон. В результате атаки погибли три человека.

Об этом сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак.

В частности, военные РФ ударили по остановке общественного транспорта.

Андрей Ермак/Telegram
Фото: Андрей Ермак/Telegram
Андрей Ермак/Telegram
Фото: Андрей Ермак/Telegram

За прошедшие сутки российские оккупанты 86 раз обстреляли территорию Херсонской области, выпустив по региону более 430 снарядов, сообщили в ОВА. По жилым кварталам Херсона били семь раз. 8 марта в области россияне убили одного человека, троих ранили.

Видео дня

https://www.youtube.com/watch?v=ZMDcarGk3ng
Редактор: Катерина Денисова

Теги:   Херсон Ракетные удары Война России против Украины

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