Трое погибших. Россияне утром обстреляли Херсон, под огонь попала остановка общественного транспорта — ОП 9 марта, 10:51 Россияне попали в остановку общественного транспорта в Херсоне (Фото:Андрей Ермак/Telegram)

Российские оккупанты утром в четверг, 9 марта, обстреляли Херсон. В результате атаки погибли три человека.

Об этом сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак.

В частности, военные РФ ударили по остановке общественного транспорта.

Фото: Андрей Ермак/Telegram

Фото: Андрей Ермак/Telegram

За прошедшие сутки российские оккупанты 86 раз обстреляли территорию Херсонской области, выпустив по региону более 430 снарядов, сообщили в ОВА. По жилым кварталам Херсона били семь раз. 8 марта в области россияне убили одного человека, троих ранили.

Видео дня