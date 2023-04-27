Россияне обстреляли жилой квартал Херсона и сбросили пять авиабомб на село. Есть погибший

27 апреля, 12:11
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Последствия обстрела Херсона (иллюстративный фото) (Фото:REUTERS/Anna Voitenko)

Последствия обстрела Херсона (иллюстративный фото) (Фото:REUTERS/Anna Voitenko)

Российские оккупанты открыли огонь по жилому кварталу Херсона в четверг, 27 апреля. В результате атаки есть погибший.

Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.

Обстрелы армии РФ повредили несколько квартир жителей города. 42-летний мужчина получил травмы, несовместимые с жизнью.

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Также россияне атаковали Кизомис, скинув на село пять управляемых авиабомб. Информацию о разрушениях и пострадавших уточняют.

За минувшие сутки, 26 апреля, оккупанты РФ 65 раз обстреляли Херсонщину, выпустив 386 снарядов из тяжелой артиллерии, беспилотников и авиации. Областной центр атаковали десять раз.

Редактор: Катерина Денисова

Теги:   Херсон Херсонская область Бомба

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