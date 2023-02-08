Российские войска обстреляли Харьковскую область, четверо раненых, в том числе 10-летний ребенок

8 февраля, 14:04
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Последствия одного из обстрелов Харьковской области (Фото:t.me/synegubov)

Последствия одного из обстрелов Харьковской области (Фото:t.me/synegubov)

В среду, 8 февраля российские оккупанты обстреляли Харьковскую область, в результате ранения получил десятилетний ребенок.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в Telegram.

По его словам, около 11:00 оккупанты обстреляли село Варваровка, Чугуевского района. В результате обстрела ранения получили двое гражданских: 69-летний мужчина и 66-летняя женщина.

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Кроме того, в 12:00 враг обстреливал город Волчанск. Осколочное ранение получил 52-летний мужчина, сотрудник Облэнерго.

Также в Волчанске из-за вражеских обстрелов осколочное ранение получил 10-летний мальчик. Ребенок госпитализирован в состоянии средней тяжести.

Во вторник вечером, 7 февраля, российские оккупанты нанесли удары по Харькову и Харьковской области. Было зафиксировано попадание по центральной части города.

https://www.youtube.com/watch?v=qHUQDC3IW_k&t=94s
Редактор: Дарья Колесниченко

Теги:   Обстрел Харьковская область Война России против Украины

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