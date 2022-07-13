«Террор против наших людей». Войска РФ обстреляли Харьковскую область, погиб мужчина, два человека получили ранения 13 июля, 10:43 Российские оккупанты (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Российские войска обстреляли Харьковскую область, погиб мужчина, двое жителей получили ранения, сообщил мэр Дергачев Вячеслав Задоренко.

По его словам, во вторник, 12 июля агрессор обстреливал из артиллерии Дергачи, Безруки, Слатино, Прудянку, Цуповку, Дементиевку, Новое, Питомник, Русскую Лозовую.

«Также применял другие виды тяжелого оружия, продолжая совершать террор против наших людей», — написал он в Facebook.

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По его словам, в результате обстрелов в поселке Слатино погиб 55-летний мужчина, еще двое гражданских — мужчина 30 лет и женщина 60 лет — получили ранения и были госпитализированы.

Задоренко заявил, что в оккупированных Проходовском, Казачелопанском, Токаревском округах россияне терроризируют местных жителей, ограничивают им передвижение, осуществляют обыски в домах и почти не снабжают людей продовольствием.

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