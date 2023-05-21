Россияне обстреляли Харьковскую область из комплексов С-300, есть пострадавший

21 мая, 20:16
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Последствия обстрела Харьковщины 19 марта (Фото:Олег Синегубов/Телеграм)

Последствия обстрела Харьковщины 19 марта (Фото:Олег Синегубов/Телеграм)

В воскресенье, 21 мая, российские оккупационные войска обстреляли село Циркуны Харьковской области из зенитно-ракетных комплексов С-300. В результате атаки пострадал гражданский мужчина.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

«Одна из ракет, предварительно ЗРК С-300, попала в землю, еще одна повредила частный жилой дом», — отметил Синегубов.

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Он добавил, что пострадавшему мужчине медики оказывают помощь. На месте попадания работают экстренные службы.

Редактор: Владислав Вергун

Теги:   Обстрел Раненые ЗРК С-300 Олег Синегубов Война России против Украины

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