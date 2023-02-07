Вражеский снаряд попал в больницу. Российские оккупанты обстреляли Харьковскую и Херсонскую области
Последствия обстрелов в Харьковской области (Фото:t.me/synegubov)
Российские войска продолжают обстреливать Харьковскую и Херсонскую области.
Во вторник, 7 февраля глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил в Telegram, что за прошедшие сутки оккупанты продолжали обстреливать из танков, минометов и артиллерии населенные пункты Купянского, Чугуевского и Харьковского районов, граничащих с линией столкновения.
В частности, в Волчанске Чугуевского района вражеский снаряд попал в городскую больницу. Горела крыша на площади 150 м.кв. Из бомбоубежища больницы эвакуированы восемь человек.
Кроме того, в результате обстрела города сгорел автомобиль гражданских, поврежден частный дом и трансформаторный столб.
В Купянском районе из-за обстрелов повреждены две жилые пятиэтажки, частный дом и хозяйственные постройки.
Херсонская ОВА сообщила в Telegram, что российские оккупанты 31 раз атаковали область. Мирные населенные пункты области подвергались обстрелам из артиллерии, РСЗО, минометов и танков.
Херсон армия РФ атаковала семь раз — в городе повреждены жилые дома.
За прошедшие сутки в Херсонской области из-за российских обстрелов два человека получили ранения разной степени тяжести.