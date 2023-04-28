Россияне обстреляли объект энергетики в Донецкой области 28 апреля, 23:25 Россия нанесла удар по объекту энергетики (Фото:REUTERS/Mariana Bazo)

Министерство энергетики сообщило, что в пятницу, 28 апреля, российские оккупанты нанесли удар по объекту генерации электроэнергии в Донецкой области.

В министерстве отметили, что в результате артиллерийских обстрелов было частично повреждено оборудование на объекте. Работники не пострадали.

"Другие объекты генерации Украины при обстреле 28 апреля не были повреждены. Объединенная энергетическая система работает стабильно, с профицитом мощности", - сообщили в министерстве.

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В пятницу, 28 апреля, Россия совершила новую массированную атаку украинских городов. Вблизи Киева сбили 11 ракет и два БПЛА, в Умани одна из ракет разрушила целый подъезд жилой девятиэтажки, в Днепре погибли женщина и ребенок.

