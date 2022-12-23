Оккупанты ударили по объекту ДТЭК, генерация электрики прекращена

23 декабря, 22:50
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Россия продолжает атаковать энергосистему Украины (Фото:REUTERS/Pascal Rossignol)

Россия продолжает атаковать энергосистему Украины (Фото:REUTERS/Pascal Rossignol)

Российские оккупанты в пятницу, 23 декабря, обстреляли одно из энергопредприятий ДТЭК Энерго. Один сотрудник предприятия погиб, еще один был ранен.

Как сообщает пресс-служба ДТЭК в Telegram, это 21-я вражеская атака на энергетические объекты компании.

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«Оккупанты интенсивно обстреляли одно из энергетических предприятий ДТЭК Энерго, в результате чего было повреждено его оборудование и станция прекратила производство электроэнергии», — сказано в сообщении.

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23 декабря в Укрэнерго заявили, что дефицит мощности в энергосистеме Украины после российских ударов немного снизился, но остается существенным. На объектах энергетической инфраструктуры круглосуточно идут ремонты.

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По мнению министра энергетики Германа Галущенко, если новых вражеских атак не будет, энергосистему можно будет стабилизировать к лету.

https://www.youtube.com/embed/g_yypPl5gxc
Редактор: Нина Григорская

Теги:   Обстрел ДТЭК Электричество Отключения света Энергосистема Энергосеть Война России против Украины

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