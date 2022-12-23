Оккупанты ударили по объекту ДТЭК, генерация электрики прекращена 23 декабря, 22:50 Россия продолжает атаковать энергосистему Украины (Фото:REUTERS/Pascal Rossignol)

Российские оккупанты в пятницу, 23 декабря, обстреляли одно из энергопредприятий ДТЭК Энерго. Один сотрудник предприятия погиб, еще один был ранен.

Как сообщает пресс-служба ДТЭК в Telegram, это 21-я вражеская атака на энергетические объекты компании.



«Оккупанты интенсивно обстреляли одно из энергетических предприятий ДТЭК Энерго, в результате чего было повреждено его оборудование и станция прекратила производство электроэнергии», — сказано в сообщении.



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23 декабря в Укрэнерго заявили, что дефицит мощности в энергосистеме Украины после российских ударов немного снизился, но остается существенным. На объектах энергетической инфраструктуры круглосуточно идут ремонты.

По мнению министра энергетики Германа Галущенко, если новых вражеских атак не будет, энергосистему можно будет стабилизировать к лету.