Задействовали ствольную артиллерию и минометы. Оккупанты обстреляли Очаковскую и Куцурубскую общины Николаевской области 19 марта, 08:09 Последствия российского обстрела (архив) (Фото:Херсонская областная прокуратура)

За минувшие сутки, 18 марта, российские оккупационные войска нанесли удар по Очаковской и Куцурубской общинам Николаевской области, использовав минометы и ствольную артиллерию.

Об этом сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким.

По его словам, 18 марта в 13:12, 15:14, 17:22, 18:36, 20:31 из минометов и ствольной артиллерии враг обстреливал акваторию Очаковской общины. Повреждений инфраструктуры и пострадавших нет.

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Также вчера в 20:33 из ствольной артиллерии враг ударил в направлении Куцурубской общины. Обошлось без пострадавших, информация по разрушениям — уточняется.

В других районах области предыдущие сутки прошли без обстрелов.