Повреждены 13 частных домов. Российские оккупанты обстреляли из артиллерии Днепропетровщину

19 февраля, 22:34
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Разрушенный дом от российских обстрелов на Днепропетровщине (Фото:глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак/Telegram)

Разрушенный дом от российских обстрелов на Днепропетровщине (Фото:глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак/Telegram)

В воскресенье, 19 февраля, днем российские оккупанты обстреливали из артиллерии Никопольский и Синельниковский районы Днепропетровщины. В результате обстрелов два человека получили осколочные ранения, повреждены 13 частных домов.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

По его словам, в Синельниковском районе под вражеский обстрел попала Великомихайловская община. В Никопольском - Марганецкая, Мировская общины и город Никополь.

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Отмечается, что во время одного из обстрелов осколочных ранений получили два жителя Марганецкой общины - мужчина и женщина 70 и 63 лет, - они госпитализированы.

Также в общине вражеский снаряд вызвал пожар в частном доме. Спасатель укротили огонь больше часа.

«В общей сложности за сегодня в Никопольском районе повреждено 13 частных домов. Несколько хозяйственных построек разрушены. Восстановлению не подлежат два автомобиля, трактор и мотоцикл. Зацепило здесь и два газопровода», — подчеркнул Лысак.

Сообщается, что в Синельниковском и Никопольском районах российские снаряды разрушили линии электропередач. В Мировском обществе было обесточено более 350 домовладений, но энергетики последствия атак устранили.

Редактор: Владислав Вергун

Теги:   Обстрел Артиллерия Днепропетровская область Война России против Украины Сергей Лысак

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