Россияне за сутки обстреляли девять громад Сумщины: есть значительные разрушения
Последствия обстрелов Сумщины (Фото:Кордон. Медіа/Telegram)
Сумская областная военная администрация сообщила, что за сутки российские оккупанты обстреляли девять громад Сумщины.
Обстрелам подверглись Белопольская, Краснопольская, Эсманская, Середино-Будская, Шалыгинская, Зноб-Новгородская, Дружбовская, Путивльская, Великописаревская громады. Было зафиксировано 136 взрывов.
Россияне вели огонь из артиллерии, минометов и вертолетов. В результате обстрелов повреждены ЛЭП, частные дома, фермерское хозяйство. Предварительно, люди не пострадали.