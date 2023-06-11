Россияне за сутки обстреляли девять громад Сумщины: есть значительные разрушения 11 июня, 06:36 Последствия обстрелов Сумщины (Фото:Кордон. Медіа/Telegram)

Сумская областная военная администрация сообщила, что за сутки российские оккупанты обстреляли девять громад Сумщины.

Обстрелам подверглись Белопольская, Краснопольская, Эсманская, Середино-Будская, Шалыгинская, Зноб-Новгородская, Дружбовская, Путивльская, Великописаревская громады. Было зафиксировано 136 взрывов.

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Россияне вели огонь из артиллерии, минометов и вертолетов. В результате обстрелов повреждены ЛЭП, частные дома, фермерское хозяйство. Предварительно, люди не пострадали.