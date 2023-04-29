Россияне атаковали Сумщину из минометов, артиллерии и БПЛА 29 апреля, 00:34 Последствия обстрелов Сумщины (Фото:Дмитрий Живицкий/Telegram)

Сумская областная военная администрация сообщила, что за сутки российские войска со своей территории обстреляли четыре общины Сумщины.

Оккупанты вели огонь по территориям Белопольской, Эсманской, Зноб-Новгородской и Середино-Будской общин. Зафиксировано 58 взрывов.

Россияне для ударов использовали артиллерию, минометы и беспилотники, с которых сбрасывали боеприпасы. Также обстрелы велись из АГС.

К счастью, обошлось без жертв и разрушений.

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