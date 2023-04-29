Россияне атаковали Сумщину из минометов, артиллерии и БПЛА
Последствия обстрелов Сумщины (Фото:Дмитрий Живицкий/Telegram)
Сумская областная военная администрация сообщила, что за сутки российские войска со своей территории обстреляли четыре общины Сумщины.
Оккупанты вели огонь по территориям Белопольской, Эсманской, Зноб-Новгородской и Середино-Будской общин. Зафиксировано 58 взрывов.
Россияне для ударов использовали артиллерию, минометы и беспилотники, с которых сбрасывали боеприпасы. Также обстрелы велись из АГС.
К счастью, обошлось без жертв и разрушений.